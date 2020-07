Politie sluit winkel met besmette medewerker in Borgerhout

In het Antwerpse district Borgerhout heeft de lokale politie vandaag een buurtwinkel gesloten omdat een van de personeelsleden positief testte op COVID-19 en de uitbater desondanks toch de deuren open hield. Alle groenten en fruit in de winkel werden in beslag genomen en de overige personeelsleden moeten zich laten testen.

De Antwerpse politie werd naar eigen zeggen op de hoogte gebracht van de ernstige overtreding van de coronamaatregelen door een ongeruste burger. Een team van politiemensen in beschermde kledij ging een kijkje nemen en trof de besmette medewerker inderdaad in de - geopende - winkel aan. De winkel werd meteen bestuurlijk gesloten. Het personeel moet zo snel mogelijk testen ondergaan en ook de op het moment van de sluiting aanwezige klanten kregen dat advies. Borgerhout is een van de Antwerpse wijken waar er erg veel nieuwe besmettingen waren de voorbije weken.

(archieffoto Pixabay)