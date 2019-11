Politie staakt zoekactie in Straatsburgdok

De 18de eeuwse Heilige Geesthoeve in Borsbeek wordt gerenoveerd. De nieuwe eigenaar is schrijnwerker Tom Severeyns. Hij gaat er zelf wonen en werken, maar er komen ook ateliers voor kunstenaars, een smidse en een feestzaal. De verbouwing zal wel volgens strikte regels moeten gebeuren want de Heilige Geesthoeve is bouwkundig erfgoed.