Politie staat voor raadsel : wie is de dader?

De politie had gisteren te maken met een vreemde situatie.

Een ploeg van de politie werd zondagochtend opgeroepen voor een autodiefstal op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Een 41-jarige man verklaarde dat hij even naar de nachtwinkel was geweest voor sigaretten en dat bij terugkomst zijn wagen verdwenen was. Tijdens het gesprek kregen de inspecteurs bericht dat de wagen gevonden was in de Generaal Eiserhowerlei. Uit het voertuig was op het eerste zicht niets ontvreemd. Het slachtoffer vertelde de politie vervolgens dat hij zich na een nacht op café had ontfermd over een onbekende man en hem een lift had aangeboden. Hij wees deze man aan als verdachte.

Tijdens deze uitleg kwam er bij de inspecteurs een nieuwe oproep binnen van iemand die aangifte wilde doen van een diefstal van 50 euro, waarna hij in paniek was weggereden met een auto die niet van hem was. De auto van de 41-jarige man, zo bleek. Deze 27-jarige man verklaarde dat hij het slachtoffer was van slagen, uitgedeeld door de bestuurder van de wagen, waarop hij in paniek was weggereden met diens auto toen hij even naar de nachtwinkel was. Beide heren worden verhoord om uit te zoeken hoe de vork precies in de steel zit.