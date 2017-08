Politie start veiligheidscampagne 'Mijn maat op straat'

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie in aanloop naar het nieuwe schooljaar, de verkeersveiligheidscampagne van Lokale Politie Antwerpen en Stad Antwerpen. 1 september gaan kinderen terug naar school. Maar ook in het verkeer moeten ze nog veel leren. Daarom vraagt de politie samen met de Antwerpse kinderen om extra op te letten wanneer je straks kinderen op weg naar school tegenkomt.

Hoewel er vaak drukte en chaos heersen aan de schoolpoort vinden daar minder ongevallen plaats. De snelheid ligt er laag, er is begeleiding om over te steken en iedereen weet dat je in een schoolomgeving extra aandachtig moet zijn. De meeste ongevallen met schoolgaande kinderen gebeuren op weg naar school. Kinderen zijn daar vaak op zichzelf en andere weggebruikers aangewezen. Word ook hun maat op straat en zorg er samen voor dat kinderen veilig op school of thuis raken.

Hoe word je hun 'maat op straat'?

Kom je kinderen tegen op straat, let dan altijd extra op. Ze doen soms onvoorspelbare manoeuvres met hun fiets of steken over zonder goed te kijken. Verplaats je je met de auto, moto of fiets wees dan hoffelijk en laat kinderen veilig oversteken, minder je snelheid en houd afstand als je hen voorbijsteekt. Ga je te voet op pad? Help kinderen dan met oversteken. Een vriendelijk gebaar wordt bovendien vaak met een lach en een zwaaiend handje beloond.

Een verkeersveiligheidscampagne is pas zinvol als ze ondersteund wordt met het optreden van de politie. De verkeersteams van de Antwerpse politie zetten bij de start van het schooljaar in op asociaal gedrag in het verkeer. Overtredingen die kinderen in gevaar brengen op hun traject naar en van school worden geverbaliseerd. De kinderen zelf zullen ook gepast aangesproken worden op gevaarlijk gedrag in het verkeer. Natuurlijk blijven ook te snel rijden, het rode licht negeren, hinderlijk parkeren en in de verkeerde richting fietsen onze werkpunten. Elke verkeersdeelnemer is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)