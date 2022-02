Politie stelt ene verkeersovertreding na de andere vast in Deurne

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost hield zaterdag heel de dag toezicht in Deurne. Er werden maar liefst 194 overtredingen vastgesteld. 2 personen stonden zonder vergunning geparkeerd op een plaats voorbehouden voor mindervaliden (van 81 gecontroleerde plaatsen). 33 bestuurders mogen zich aan een boete verwachten omdat ze versnelden voor het oranje licht. 6 bestuurders reden zelfs door het rood. 21 bestuurders reden met de gsm in de hand. 1 bestuurder werd na een melding van een burger aan een ademtest onderworpen. Hij bleek veel te veel te hebben gedronken en mocht meteen het rijbewijs afgeven voor 15 dagen.

Verder werden nog tientallen foutparkeerders beboet, onder meer mensen die uitritten blokkeerden, vrachtwagens, bestuurders die op een voetpad stonden en ga zo maar door. 7 bestuurders kregen een boete voor het blokkeren van een kruispunt.

Tot slot werd er ook nog een bromfiets in beslag genomen. De bestuurder had geen rijbewijs of identiteitskaart en droeg geen helm. Ook zijn passagier had geen rijbewijs en droeg geen helm.