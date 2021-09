Politie stelt inbreuken vast op Bredabaan

Het wijkteam van Merksem controleerde samen met de RSZ verschillende handels- en horecazaken langs en rondom de Bredabaan. In 3 drankgelegenheden werden inbreuken vastgesteld. Een barmeisje bleek in het zwart te werken terwijl ze een uitkering genoot. Hiervoor werd een proces-verbaal gemaakt en de RVA in kennis gesteld.

In verschillende gecontroleerde zaken werden inbreuken tegen de brandveiligheid vastgesteld, de zaken kregen een waarschuwing in afwachting van een hercontrole. In een bakkerij negeerde een medewerker het rookverbod en verschillende cafés konden geen drank- of terrasvergunning voorleggen.

foto Google Maps