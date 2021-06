Politie stelt heel wat overtredingen vast tijdens controleactie in binnenstad

Vrijdag controleerde de politie in de ruime binnenstad 94 personen en 51 voertuigen. Een van de personen had te diep in het glas gekeken en was achter het stuur gekropen. De politie nam zijn rijbewijs gedurende zes jaar in bewaring.

Er zijn ook 56 processen-verbaal opgesteld voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden, foutparkeren, negeren van het rode verkeerslicht ... De politie betrapte ook 10 wildplassers of mensen die spuwden of zwerfvuil achterlieten. Zij mogen zich aan een GAS-boete verwachten.

Zes personen bleken drugs op zak te hebben en zijn meegenomen naar het kantoor. De drugs zijn in beslag genomen en wie ze op zak had, kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld. Via cameratoezicht kon de politie zien hoe twee twintigjarigen drugs verkochten aan het Theaterplein. Ze zijn gearresteerd.

Een wagen die gezocht werd voor 'misbruik van vertrouwen' kon onderschept worden dankzij het ANPR-cameranetwerk. De wagen is in beslag genomen en de bestuurder die illegaal in het land verbleef is bestuurlijk gearresteerd. Aan de actie namen ook het fietsteam en de mobiele eenheid deel.

Foto Belga