Politie stelt resem inbreuken vast op Luchtbal en Merksem

Het hele weekend was het wijkteam van Merksem en Luchtbal op de been om toezicht te houden in de wijk. De inspecteurs stelden 15 parkeerovertredingen vast waarvoor een GAS-boeten is opgesteld. Het team stootte ook op 13 gevallen van sluikstort. Het afval is doorzocht om identiteiten of bewijslast te vinden. Twee keer kon het team een sluikstorter op heterdaad betrappen. Zij kunnen zich aan een GAS-boete verwachten.

Bij het controleren van verschillende voertuigen stelde de politie vast dat maar liefst 21 bestuurders rond reden met een vervallen technische keuring. Elf bestuurders kregen een onmiddellijke inning voorgesteld omdat ze een verkeersbord negeerden, door rood of oranje reden ... Zes bestuurders werden gewaarschuwd omdat de verlichting van het voertuig defect was.

Tot slot is bij controle van een winkel in de Santiagostraat vastgesteld dat de uitbater verschillende inbreuken had begaan. Hij had onder meer geen openingsuren en rookverbod uitgehangen.

Foto Belga