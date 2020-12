Politie stelt tijdens actie 'Tsunami' golf van overtredingen vast

Het wijkondersteuningsteam (WOT) heeft zaterdag een actie 'Tsunami' gehouden binnen een klein gebied van de regio West. Het team is dan zeer aanwezig om verschillende vormen van overlast aan te pakken.

Tijdens de actie is een groot aantal aan verkeersovertredingen vastgesteld. Zo zijn heel wat bestuurders geverbaliseerd omdat ze op het voetpad geparkeerd stonden. Een aantal kregen een boete omdat ze in een voetgangerszone met de wagen reden. Zeven bestuurders waren in de binnenstad aan het gsm'en en rijden tegelijk. Verder negeerde nog iemand het rode verkeerslicht, haalde iemand met onaangepaste snelheid langs rechts in en was er ook nog een zwalpende bestuurder die de gordel niet om had. Bij de actie is ook iemand betrapt die zijn mondmasker niet droeg. Iemand kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking omdat hij cannabis op zak had en een wildplasser kreeg voor z'n plasje ook de rekening gepresenteerd.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)