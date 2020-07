Politie stopt roekeloze chauffeur na dollemansrit op het Zuid

Motards van de verkeerspolitie merkten een BMW op die aan hoge snelheid het rondpunt aan de Waterpoort opreed. De man reed met gierende banden rond de poort en draaide de Kasteelstraat in. Hierbij konden enkele voetgangers, waaronder jonge kinderen, maar net een aanrijding vermijden ter hoogte van een zebrapad.

Het voertuig gaf opnieuw gas om de Lambermontplaats in te rijden. Een bestuurder diende bruusk te remmen ter hoogte van de Edward Pecherstraat om een aanrijding te vermijden wanneer de bestuurder van de BMW geen voorrang van rechts verleende. Iets verder moesten voetgangers op een oversteekplaats het op een lopen zetten om niet aangereden te worden. Ook meerdere fietsers moesten uitwijken voor de wegpiraat. Uiteindelijk stopte de bestuurder zijn voertuig in de Verschansingstraat achter eenvoertuig dat dubbel geparkeerd stond. De motards namen meteen de autosleutel van het voertuig af om te vermijden dat de bestuurder (20) zijn dollemansrit zou hervatten.

De man werd meegenomen voor controle, hij bleek eerder al veroordeeld te zijn tot een rijverbod voor onder meer ongaangepast rijgedrag, rijden met de gsm in de hand, rijden met een onverzekerd voertuig en het negeren van een rood licht. De man erkende tegenover de politie dat hij mensen in gevaar bracht door zijn rijgedrag, maar gaf ook toe dat hij eerder al op deze manier had rondgereden. Gezien het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder en zijn voorgaande inbreuken werd zijn wagen bestuurlijk in beslag genomen en getakeld. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.