Politie op de fiets stopt wegpiraat

Een politieman heeft een wegpiraat gestopt door met zijn fiets voor de wagen te gaan staan.

Een politieman die met de fiets op weg was naar huis merkte woensdagnamiddag een wagen op in de Rotterdamstraat. De wagen stond aanvankelijk aan te schuiven in de straat, maar verliet zonder aankondiging de rij om de wachtende auto's in te halen. Hierbij raakte hij een fietser die een valpartij ter nauwernood kon vermijden. De bestuurder slaat uiteindelijk af in de Olijftakstraat en rijdt hierbij in de verboden richting. De politieman kon het voertuig stoppen in de Van Maerlantstraat door zijn fiets voor de wagen te plaatsen. De bestuurder blijkt niet over een geldig rijbewijs te beschikken, zijn voorlopig rijbewijs was sinds eind 2019 vervallen. Hij vond zijn verkeersovertredingen verantwoord 'omdat hij niet in de file wilde staan'. Ook de keuring van de wagen bleek al enkele maanden vervallen. Gezien het gevaarlijk rijgedrag en de andere inbreuken werd de wagen in bestuurlijk in beslag genomen en getakeld.

(Google Street View)