Politie stuurt agenten naar de Kust om bijstand te verlenen

Wie deze zomer naar Zee trekt, komt daar misschien wel enkele Antwerpse agenten tegen. Niet op vakantie, ze zijn daar dan aan de slag. Natuurlijk niet voor de Antwerpse politie dan, ze werken tijdelijk voor de Politie Westkust (die actief is in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort). Tijdens de zomermaanden is het voor die politiezone alle hens aan dek. En dus kunnen ze wel wat hulp gebruiken.

Daarom stuurt de Antwerpse politie acht agenten naar West-Vlaanderen. Die zullen allemaal een maand lang de stad inruilen voor zon (nou ja, met die Belgische zomer is dat twijfelachtig), zee en strand. Daar zullen ze dus ten dienste staan van toeristen en lokale inwoners.

Foto Politie Antwerpen