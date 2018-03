Politie toont 60-tal gestolen juwelen op website

De politie van Antwerpen heeft tientallen foto's van gestolen juwelen op haar website gezet. Het gaat om de buit die teruggevonden werd bij een inbreker die eind december op heterdaad werd betrapt in een woning in Deurne. De verdachte had toen een rugzak vol juwelen bij zich. De politie voerde een onderzoek naar de eigenaars van de andere waardevolle spullen die in zijn bezit waren, maar er blijven nog een 60-tal juwelen over waarvan de herkomst nog niet achterhaald kon worden. De politie hoopt nu dat slachtoffers hun juwelen herkennen op de foto's, zodat ze nog meer diefstallen kan ophelderen.

U kan de teruggevonden gestolen voorwerp bekijken op de website politieantwerpen.be

Foto: Politieantwerpen.be