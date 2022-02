Politie treft geseinde man aan die ook nog eens rijverbod had

Op vrijdag werd door twee patrouilles van het wijkteam van Wilrijk een voertuig gecontroleerd ter hoogte van het Hof van Mols. Bij controle van de bestuurder stelde de politie vast dat de man twee bevelen tot gevangenneming op zijn naam had open staan en dat hij niet was ingegaan op de vraag om het rijbewijs in te leveren na een opgelegd rijverbod. Het wijkteam arresteerde de man en bracht hem over naar het cellencomplex in afwachting van een transport naar de celgevangenis.

Wat later die nacht, rond 2 uur, reed het wijkteam voorbij verschillende overlastplaatsen zoals onder andere het Michel Willemsplein. Daar troffen de inspecteurs twee voertuigen aan, maar er was geen bestuurder of eigenaar in de buurt te bespeuren. Na wat speurwerk werd er van één van de twee voertuigen geen geldig verzekeringsbewijs gevonden en werd een takelwagen gevorderd. Na een tijdje dook de eigenaar van het andere voertuig op. Hij was duidelijk misnoegd en wilde vertrekken tijdens de controle. De politie had een cannabisgeur geroken toen de man aankwam en stopte de wagen toen de bestuurder ermee wilde vertrekken. De man legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Bijkomend stelde de inspecteurs nog vast dat deze jonge bestuurder geen strafbare feiten mocht plegen. Ook hier werd er voor het niet naleven van de voorwaarden proces-verbaal opgesteld.