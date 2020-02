Politie treft illegale bouwvakker en bakkersvrouw aan in Merksem

Het wijkteam van Merksem hield op zaterdag een controleactie in samenwerking met het RSZ. Er werden horeca- en handelszaken, maar ook bouwwerven gecontroleerd.

Verschillende zaken werden opnieuw gecontroleerd, nadat bij een vorige controle inbreuken waren vastgesteld. Zo werd op een bouwwerf voor de tweede maal een illegale werknemer aangetroffen. Ook in een bakkerij stond een illegale dame achter de toonbank. De bouwvakker wordt gerepatrieerd en de bakkersvrouw kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. Verder werden ook inbreuken vastgesteld op de openingstijden en de verplichte drankvergunningen. Ook 1 sluikstorter werd tijdens de actie betrapt en beboet.

Ook het wijkteam van Borgerhout controleerde dit weekend verschillende instellingen in hun wijk. Eén 'onbijtzaak' in de Prins Leopoldlei werd op bevel van de burgemeester gesloten na aanhoudende klachten van overlast door lawaai en zelfs druggebruik. Tijdens de controle kon er geen verantwoordelijke worden aangetroffen, bleek de aanwezige werknemer in het zwart te werken en werd er openlijk drugs gebruikt in de rookruimte. Bovenop de bestuurlijke sluiting werd ook een gerechtelijke verzegeling bevolen. In de Kattenberg werd een café gecontroleerd. Ook daar werd openlijk drugs gebruikt. 1 klant bleek illegaal in ons land. Op de grond van de zaak werden joints en hasj aangetroffen.

(Bron: Politie Antwerpen)