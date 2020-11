Politievakbond roept agenten op geen coronaboetes meer uit te schrijven

Politievakbond NSPV roept agenten op geen coronaboetes meer uit te schrijven. NSPV-voorzitter Carlo Medo spreekt van een soort noodkreet van het personeel. 'De politiemensen zijn aan het einde van hun Latijn. Ze voelen zich al jaren de boksbal van alles wat er scheefloopt in de maatschappij', zegt Medo in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Rechtstreekse aanleiding voor de noodkreet van de politievakbond is de beslissing van het parket om drie mannen die afgelopen weekend enkele agenten aanvielen, meteen weer vrij te laten. Maar het probleem van agressie tegen de politie is niet nieuw, klinkt het bij NSPV. NSPV-voorzitter Medo beseft dat een oproep tot een boetestaking gevoelig ligt. 'Het is een 'cry for help' van het personeel. Ze hebben het gehad', aldus Medo.

De oproep reikt dan ook verder dan enkel het incident van afgelopen weekend. 'Het personeel voelt zich al jaren de boksbal van alles wat er scheefloopt in de maatschappij.' De politievakbond dringt aan op snel overleg met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Daarbij moet het niet alleen gaan over maatregelen voor een betere bescherming van politieagenten - zoals de inzet van bodycams - maar ook over het politiestatuut en over een coronapremie. 'Onze mensen zijn al van maart dag en nacht in de weer. Niemand wil ons erkennen als essentiële schakel in de aanpak van deze crisis', aldus Medo.

(foto : You Tube / GvA)