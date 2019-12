Politie valt binnen in snackbar zonder spijs en drank

Het wijkteam van Borgerhout en het wijkteam van de regio City controleerden zaterdagavond een snackbar in de Bothastraat. Dit gebeurde nadat verschillende bezoekers van de zaak werden betrapt met drugs op zak. In de snackbar, die opende in september, werd vreemd genoeg geen drank of eten aangetroffen. De politie vond dankzij een drugshond wel 84 gram hasj, 69 gram cannabis en 2,6 gram cocaïne die door een man achter de toog te koop werden aangeboden.

In de zaak waren tijdens de controle ook 3 mannen aanwezig die geseind stonden in een lopend dossier. Eén van de mannen stond bekend als gewelddadige, criminele veelpleger en probeerde te voet te vluchten voor de politie. De man, die vrij was onder voorwaarden, kon uiteindelijk gevat worden, ondanks hevig en agressief verzet tegen de politie. Hij uitte ook verschillende bedreigingen richting de politie tijdens zijn arrestatie. Uiteindelijk werden 5 personen gearresteerd, 3 van hen werden overgedragen aan de collega's uit Mechelen en werden aangehouden door de onderzoeksrechter. Bovenop de drugs werd ook een 800 euro cash en 5 telefoons in beslag genomen tijdens de controle. De snackbar zonder eten werd op bevel van het parket verzegeld.