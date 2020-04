Politie valt binnen in theehuis dat 'achter gesloten deuren' toch open was

De politie heeft maandagnacht een theehuis in de Julius De Geyterstraat op het Antwerpse Kiel gesloten, omdat de uitbater klanten bleef ontvangen.

Een getuige had naar de politie gebeld, omdat hij vermoedde dat er in het theehuis klanten aanwezig waren. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de deur van de zaak op slot maar waren er wel aanwijzingen dat er meerdere personen binnen waren. De politie hield het theehuis in de gaten en zag op een bepaald ogenblik vier mensen naar buiten komen. Die zetten het meteen op een lopen toen ze de politie opmerkten. Twee van hen konden gevat worden. Het ging om de uitbater van het theehuis en een klant. Ze krijgen een boete voor het overtreden van het samenscholingsverbod en voor het open houden van de zaak

(foto Pixabay)