Politie valt binnen op 200 adressen in de strijd tegen drugscriminaliteit

De politie is vanmorgen op meer dan 200 plekken in ons land binnengevallen. De hele ochtend lang had de federale gerechtelijke politie de handen vol met de huiszoekingen op vooral Antwerpse adressen.

De politie viel vanaf vijf uur vanmorgen binnen op 200 adressen. De actie kadert in een groot onderzoek naar de georganiseerde misdaad en drugshandel. Er is sprake van internationale vertakkingen. Er waren 1500 agenten op de been. Onder andere in Antwerpen-Noord en Deurne.

Het gerechtelijk onderzoek, onder leiding van een Mechelse onderzoeksrechter, heeft niet alleen drughandelaars zelf in het vizier, maar ook andere personen die hun criminele activiteiten mogelijk maken of vergemakkelijken, zoals tipgevers, witwassers of mensen die omgekocht zijn om hun diensten te verlenen aan de criminelen. Er is ook sprake van internationale vertakkingen. Volgens verschillende media zijn de acties het resultaat van een operatie waarbij de Computer Crime Unit (CCU) van de federale politie Sky ECC, een versleutelde berichtendienst die enorm populair is bij criminelen, kon kraken en zo honderduizenden gesprekken tussen criminelen kon volgen.