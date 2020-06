Politie van Brasschaat pakt drugsdealer op

In Brasschaat heeft de politie een dealer van cannabis opgepakt.

Vorige woensdag omstreeks 20:30u merkte een ploeg van de lokale recherche Brasschaat een man op die zich verdacht gedroeg. De man ging een pand binnen en kwam enkele minuten later terug buiten. De man werd gecontroleerd en was in het bezit van enkele tientallen grammen cannabis. Verder onderzoek in het pand leverde nog een hoeveelheid cannabis op. De 24-jarige inwoner van Brasschaat werd gearresteerd.

De betrokkene is voorgeleid bij de parketmagistraat. Hij mocht na verhoor beschikken, maar hij zal gedagvaard worden voor de drugsopvolgingskamer, zodat zijn drugsprobleem grondig en onder begeleiding aangepakt kan worden.