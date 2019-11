Politie vat bestuurders zonder rijbewijs

Tijdens een patrouille van het verkeersondersteuningsteam van de Antwerpse politie werd een huurvoertuig opgemerkt. De bestuurder kon geen rijbewijs of identiteitskaart voorleggen. De bestuurder werd geïdentificeerd en bleek in 2010 een voorlopig rijbewijs te hebben behaald, dat uiteraard reeds vervallen was. Bovendien was hij vrij onder voorwaarden. Als kers op de taart bleek de passagier geseind. Beide kerels kregen een lift naar het politiekantoor voor verder onderzoek.

In de Jeruzalemstraat werd een ander voertuig opgemerkt, omdat de bestuurder een 'onzekere' rijstijl had. De dame bleek zonder begeleiding en zonder 'L' rond te rijden met een voorlopig rijbewijs. Ze krijgt een uitnodiging voor de politierechtbank.

Tot slot haalden de agenten een bromfietser uit het verkeer die een verbodsbord negeerde. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Bovendien was zijn voertuig niet verzekerd.

Foto Belga