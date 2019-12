De Warmste week begint morgen. En dus zijn er ook in heel onze regio alweer veel initiatieven op poten gezet, om geld in te zamelen voor een goed doel. Zo verkopen ze in Berchem, varkens voor Casa di Mauro, in Kontich. Dat is een boerderij voor mensen met een beperking. Het zijn uiteraard geen echte varkens, maar wel kunstwerken in steen.