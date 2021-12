Politie vindt dure gestolen elektrische fietsen terug

Gisteren liet de eigenaar van een gestolen elektrische fiets weten dat hij wist waar zijn fiets vermoedelijk zou zijn. De gps-tracker had een locatie aangegeven. Het fietsteam Orida ging ter plaatse in de Mercuriusstraat kijken. Het systeem gaf aan dat de fiets in een afgesloten garage stond. De politie kon de eigenaar ervan achterhalen en kreeg toestemming van hem om de garage te doorzoeken. Er zijn drie dure elektrische fietsen gevonden, waarvan twee met een geseind serienummer. Ze stonden geregistreerd als gestolen. De derde fiets is ook in beslag genomen om de herkomst ervan te achterhalen.

Of de eigenaar van de garage betrokken is bij de diefstal, wordt onderzocht. Hij gaf aan de politie mee dat hij de fietsen ter goeder trouw gekocht had.