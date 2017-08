Politie vindt gestolen fietsspullen terug

Het is 75 jaar geleden dat de Deurnese politie zich tegen de Duitse bezetters verzette in de toenmalige Cinema Plaza aan de Gallifortlei. Het korps moest van de Duitsers 250 joden oppakken en opsluiten in het gebouw. De Deurnese politieagenten deden dat, maar via de nooduitgang lieten ze de Joden weer vrij. Een heldendaad dus, die in Deurne niet snel wordt vergeten.