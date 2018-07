Binnenkort zullen we ook in Antwerpen kunnen hamster-huren. Dat is een nieuwe term en het betekent dat na een paar jaar een huis gehuurd te hebben, de huurder het kan kopen, maar de betaalde huur wel kan aftrekken van de aankoopprijs. Een Limburgse ontwikkelaar wil dat vanaf volgend jaar ook in Antwerpen lanceren. Hij kwam het hamster-huren vanmiddag uitleggen in onze studio.