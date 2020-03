Politie vraagt duidelijkere regels over hoever je nog van huis mag

De politie vraagt duidelijkere regels aan de nationale veiligheidsraad over wandelen, lopen en fietsen in deze coronatijden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Het advies luidt nu dat alles in de nabijheid van je huis moet gebeuren en dat het niet in groep mag. Maar dat is veel te vaag, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. 'Op basis hiervan kan de politie amper handhaven. Als we nu een wielertoerist aantreffen op 50 kilometer van zijn huis, hebben we niets in handen om te zeggen dat het niet mag. En wat met al die wandelaars? Als ze zeggen dat ze de wagen niet genomen hebben en van bij hun thuis al vijf kilometer gestapt hebben, kunnen we niets doen.' Daarom vraagt de politie concrete richtlijnen. Zoals in Frankrijk, waar alle niet-essentiële verplaatsingen beperkt zijn tot één uur per dag, één kilometer rond de woning. Paelinck wil zich niet uitspreken over de precieze afstand of tijdsduur. 'Zolang het maar duidelijk is, niet alleen voor ons, maar ook voor de sporters'. Binnenlandse Zaken reageert dat de maatregelen constant geëvalueerd worden en indien nodig aangepast. 'Maar voorlopig blijft de regel voor fietsers: rijd alleen en gebruik je gezond verstand.'