Politie waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc met digipass

Het MAS is opnieuw helemaal opgebouwd nadat vandalen het volledig hadden neergehaald. Het MAS, u hoort het goed. Al is het niet het echte MAS op 't Eilandje in Antwerpen natuurlijk. Maar wel de replica...in Schoten. Daar hebben ze met houten paletten een mini versie van het MAS gemaakt. Om zo wat promotie te maken voor de Week van de Amateurkunsten die eraan komen. Maar vandalen vonden het nodig om het MAS te vernielen. En dus stond Schoten even in rep en roer.