Politie wil veiliger en klantvriendelijker onthaal

Dit initiatief sluit aan bij de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft aangekondigd.

Bestaande maatregelen verder uitwerken

In een eerste fase zal het korps de bestaande maatregelen nog verder uitrollen en waar het nodig is verder uitbreiden:

Kogelwerend glas in alle kantoren.

Afhankelijk van de aard van het gebouw beschermen rampalen of rolluiken het gebouw buiten de openingsuren.

Bezoekers en medewerkers zullen alleen zones kunnen bezoeken waarvoor ze toegang verleend kregen. Er komen onder andere poortjes aan de balies.

Nieuwe veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid van de medewerkers te kunnen garanderen, zullen er voortaan twee types van onthaalkantoren zijn. Enerzijds de regiokantoren waar je ook zonder afspraak terecht kan en anderzijds de wijkkantoren die in de toekomst alleen nog op afspraak bezocht kunnen worden.

Om bezoekers veilig te ontvangen in de regiokantoren, komen zij in de toekomst het gebouw binnen via een veiligheidssas uit kogelwerend glas. Na een veiligheidscheck zullen bezoekers ontvangen worden in het open onthaal. De vier regiokantoren (Mastergebouw, Doornstraat, Quinten Matsijslei en de Bredabaan) zullen op termijn over zo’n type toegang beschikken.

Wat verandert er voor de burger ?

De burger zal in één kantoor dag en nacht, 7 dagen op 7 terecht kunnen. Ook zonder afspraak. De andere regiokantoren gaan 12 uur per dag, 7 op 7 open en ook daar ben je zonder afspraak welkom. De openingsuren worden dus verruimd.

De wijkkantoren worden enkel toegankelijk op afspraak. Als het beveiligingsniveau van die kantoren zou worden opgetrokken tot dat van de regiokantoren, zou dat ten koste gaan van de bestrijding van criminaliteit en overlast in de stad. En dat is uiteraard onaanvaardbaar: de politie moet haar eigen medewerkers beschermen, maar is er in eerste instantie voor de burger.

Wijkwerking wordt uitgebreid

In de kantoren waar enkel op afspraak gewerkt wordt, zal de capaciteit van de bestaande wijkteams uitgebreid worden zodat het behandelen van de afspraken niet ten koste van de wijkwerking gaat. Deze maatregelen zullen de veiligheid binnen de kantoren verhogen en met de verruimde openingsuren van de regiokantoren zal de dienstverlening geoptimaliseerd worden.

In de Praktijk

Dit ambitieuze project zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Samen met de vakorganisaties sleutelt de politie nog aan het project zodat het effectief gestalte kan krijgen. Het spreekt voor zich dat het mastergebouw aan de Noorderlaan als eerste aangepast wordt in de loop van 2018. Het zal dan effectief 24/7 voor het publiek open zijn.

Vanaf 2019 komen de drie andere vrije inloopkantoren aan de beurt, met ruimere openingsuren. De politie investeert ook in een aantal nieuwbouwprojecten, onder meer aan de Bredabaan, Halewijnlaan en Lange Gasthuisstraat. Die nieuwe locaties zullen van meet af aan uitgerust worden volgens de nieuwe veiligheidsnormen. Alle bestaande kantoren worden geleidelijk aangepast.

(bericht en foto : Politie Antwerpen)