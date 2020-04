Politie zet grote middelen in voor agressieve echtgenoot

Een vrouw van 27 is gisteren aangehouden, omdat ze naar de politie had gespuwd en gehoest. Vrijdagvoormiddag werd ze betrapt, toen ze in een filiaal van Carrefour in Berendrecht in de winkel aan het eten en drinken was. De verantwoordelijke nam haar apart in een lokaal tot de politie arriveerde. De vrouw kreeg een mondmasker, maar ze spuwde en hoestte richting het personeel. Toen een patrouille van PZ Antwerpen arriveerde, hoestte de 27-jarige vrouw ook naar de inspecteurs. Ze bleef zich erg weerspannig gedragen. Ze gaf onder meer een valse naam op. Op het moment dat ze in de doorgangscel werd geplaatst, trok ze haar mondmasker naar beneden en hoestte en spuwde opnieuw naar de politie. Ze beweerde ook besmet te zijn met het COVID19-virus. De vrouw is aangehouden. Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.