Politie zoekt belangrijke getuige in verdwijningszaak Julie Van Espen

Op zaterdag 4 mei 2019 om 18.30 uur verdween de 23-jarige Julie Van Espen. Het parket doet een oproep om een belangrijke getuige te vinden.

De speurders zijn in het kader van dit onderzoek op zoek naar de identiteit van een belangrijke getuige. Aan deze man wordt gevraagd zich kenbaar te maken bij de onderzoekers of bij andere politiediensten.

Herkend? Neem contact op met de politie

Misschien herken je deze man of weet je wat zijn verblijfplaats is. In dat geval vragen we om contact op te nemen op het gratis nummer 0800 30 300. Wil je liever contact opnemen via e-mail? Dat kan via opsporingen@police.belgium.eu.

(bericht en foto : politie Antwerpen)