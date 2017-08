Politie zoekt getuigen incident in Mortsel

Op de Lichtfeesten in Reet hebben vandalen drie auto's overgoten met bijtend zuur. Eén auto is nu zelfs total-loss verklaard. De politie in de Rupelstreek heeft nu een onderzoek gestart en vraagt aan andere mogelijke slachtoffers en getuigen om zich te melden. Dat kan via Facebook, via info@politiezonerupel.be of telefonisch via 03.443 09.00.