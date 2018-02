Politie zoekt getuigen van incident in Hoevenen

In Hoevenen, een deelgemeente van Stabroek, is vrijdagavond een 75-jarige man bijzonder gewelddadig aangepakt tijdens een vermoedelijke car- of homejacking.

De lokale politie van de zone Noord zoekt getuigen van het incident, aangezien het slachtoffer nog in kunstmatige coma wordt gehouden vanwege onder meer een zware hoofdwonde en dus nog niet kon worden verhoord. De aanvaller zou zijn weggereden met de donkergroene Volkswagen Passat van het slachtoffer. Wat zich vrijdagavond precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk, maar de bejaarde man werd in de buurt van zijn woning met zware verwondingen in het struikgewas aangetroffen. Een onbekende die bij hem werd gezien, stapte in een wagen die later van het slachtoffer bleek te zijn en reed weg. Het parket houdt ernstig rekening met de piste van een homejacking in de woning van het slachtoffer of een carjacking op straat.