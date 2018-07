Fietser rijdt bejaarde aan en pleegt vluchtmisdrijf : getuigen gezocht

Op de E19 ter hoogte van Brecht is vanmorgen een Nederlandse bestuurder om het leven gekomen.Het ongeval gebeurde tijdens de ochtendspits in de richting van Antwerpen.Een bestelwagen reed in op de staart van de file. Het is de chauffeur van die bestelwagen die om het leven is gekomen. De autosnelweg was een tijdlang volledig versperd. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder. Rond 10 uur was de rijweg opnieuw vrij