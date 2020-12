Politie zoekt getuigen van zwaar ongeval met vluchtmisdrijf

De coronacurve dan, die doet wat ze moet doen: naar beneden gaan. Gisteren belandden er 218 nieuwe patiënten in het ziekenhuis en 281 mensen mochten weer naar huis. Er sterven nog gemiddeld 115 mensen per dag aan de gevolgen van het virus, vorige week ging het nog om 146 mensen. Er er werden per dag 2178 nieuwe besmettingen geteld. Ook in Antwerpen zijn het nog steeds bemoedigende cijfers, in maar liefst 21 steden en gemeenten in onze regio zien we een daling van het aantal besmetingen. Onder meer in Wommelgem, Kontich en Schoten gaat het om respectievelijk 15, 11 en 9 besmettingen minder. Zeer lichte stijgingen zien we in 8 andere gemeenten waaronder Boom, Kapellen, Lint en Zoersel. Enkel in Schelle verandert er helemaal niets.