Politie zoekt man die vrouw met verstandelijke beperking verkrachtte

Herkent u de man op de foto? De politie vraagt dan uw hulp. Want hij wordt ervan verdacht om een 20-jarige vrouw verkracht te hebben. De feiten dateren al van 11 augustus vorig jaar. De vrouw, met een verstandelijke beperking, werd toen aangesproken door de man die vroeg of ze seks wou met hem in ruil voor geld. De vrouw weigerde. De man legde zich daar niet bij neer, achtervolgde haar en bleef aandringen. Uiteindelijk volgde de vrouw hem toch omdat ze niet anders durfde. In het mannentoilet van een broodjeszaak in de Gemeentestraat verkrachtte hij haar tegen haar wil.

In het programma Faroek zijn er nu beelden getoond van de man. Hij is ongeveer 18 jaar oud, is ongeveer 1m60 à 1m65, heeft zwart haar. Wie hem herkent of info over de zaak heeft, kan contact opnemen met de politie op 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu



Foto Faroek