Politie zoekt overvallers van goudhandelaar

Schokkend nieuws uit Nederland. De man die gisteravond aan een brandweerkazerne in Amsterdam is vermoord, is voormalig voetballer Kelvin Maynard. Die speelde ook nog één seizoen bij R. Antwerp FC. Maynard werd woensdagavond door twee mannen op een motorscooter onder vuur genomen toen hij in zijn auto reed in Amsterdam. Maynard was 32 jaar. Hij speelde nog altijd voetbal, dit seizoen bij amateurclub Alphense boys. Naast Antwerp speelde hij ook nog onder meer voor Volendam en Emmen. Gisterochtend was er ook al een schietpartij in Amsterdam. Daarbij kwam toen advocaat Derk Wiersum om het leven. Die stond een kroongetuige Nabil B. in een groot liquidatieproces bij. Op de foto ziet u Maynard in duel tegen Niil De Pauw in een wedstrijd tegen Lokeren. Foto Belga