Politieagent krijgt vuistslag in het gezicht

Vannacht sprak een politieagent buiten dienst een groepje luidruchtige personen aan op hun gedrag omdat ze overlast veroorzaakten. Dat gebeurde aan de Frankrijklei in Antwerpen. Hij maakte zich kenbaar als politieman aan de hand van zijn dienstkaart. Eén van de betrokkenen gaf een valse identiteitskaart en sloeg onmiddellijk op de vlucht toen de politieman dat in de gaten kreeg. De collega buiten dienst liep de man achterna en belde meteen naar de radiokamer voor versterking. In tussentijd sprak de vluchtende verdachte een andere man aan. Die laatste stapte op de collega af en gaf hem zonder waarschuwing of nieuwe aanleiding een vuistslag in het aangezicht. De twee betrokkenen konden daardoor ontkomen door in een taxi te stappen.

Tijdelijk, want een van de toegesnelde politievoertuigen deed de taxi stoppen. De twee passagiers werden formeel herkend als de verdachten die op de vlucht waren geslagen. Ze werden meegenomen naar het cellencomplex. Een van de twee mannen van 22 jaar wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.