Politieaspiranten van eerste ‘coronaklas’ kunnen dan toch de eed afleggen

Het was al enkele keren uitgesteld, maar het is dan toch eindelijk gelukt. Zo’n vijftig politieaspiranten hebben in de Antwerpse politieschool Campus Vesta in Ranst op een unieke en coronaveilige manier de eed afgelegd. De beruchte ‘coronaklas’ startte haar opleiding in april in volle lockdown en volgde de eerste weken noodgedwongen digitaal onderwijs. Maar omdat de aspiranten vanaf november de straat op moeten en ze daarvoor beëdigd moeten zijn, kon de eedaflegging niet langer worden uitgesteld.

Het plechtige moment had iets surrealistisch. Gewapend met mondmasker en witte handschoenen stonden de studenten van de klas Oscar (promotie 16) vanop de eerste verdieping in ‘geef acht-houding’ en op anderhalve meter afstand van elkaar hun ouders, vriend of lief op te wachten.

Elke aspirant mocht maximaal twee mensen uitnodigen. Die moesten tijdens de plechtigheid netjes blijven staan op de plaats die hen met een kruis op de grond was aangewezen. De genodigden kregen een glas aangeboden, maar mochten zich verder niet verplaatsen. Applaudisseren kon gelukkig wel.

De eedaflegging zelf vond plaats in de aula in beperkte kring, maar kon via livestream op een groot scherm door de aanwezigen én door de thuisblijvers worden gevolgd. Voor het uitspreken van de ambtseed - toch een eerste mijlpaal in een politiecarrière - mochten de studenten wel het mondmasker afzetten.

Uit veiligheidsoverwegingen werden de eedafleggingen verspreid over twee avonden. Op 6 oktober legden de politieaspiranten die kiezen voor de lokale politie de eed af tegenover Glenn Verspeet, hoofdcommissaris van de Antwerpse lokale politie. Vandaag, op 7 oktober, deden de federale politieaspiranten dat tegenover Jack Vissers, hoofdcommissaris van de lokale politie Schoten.

Gedurfde keuze

“Dit eerste deel van onze opleiding was niet altijd makkelijk”, zegt Laura (25). “We waren al blij dat we konden starten. Maar we zijn er geraakt. En dat groepsgevoel, dat komt nog wel.”

Laura heeft na haar bachelor in de sociologie, haar master in diversiteit en een stage in Sint-Jans-Molenbeek nu bewust gekozen voor de Antwerpse politie.

“Kiezen voor de politie is een gedurfde keuze en een hele uitdaging”, vindt een trotse mama Annette. “Zeker in deze tijden waarin de nood aan veiligheid én de angst bij de bevolking steeds groter worden.”

