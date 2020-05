Politiecombi aangereden door tram in Mortsel

'Indien de aangekondigde middelen ter bescherming tegen het coronavirus niet ter beschikking zijn van de spoormedewerkers, zal er niet gewerkt worden.' Daarvoor heeft de Franstalige spoorbond CGSP-Cheminots zondag gewaarschuwd in een persbericht. Ludo Sempels, voorzitter van de Vlaamse vleugel ACOD Spoor beaamt dat de maatregelen die het bedrijf beloofd heeft ook ingevuld moeten zijn. De NMBS kondigde vrijdag aan extra maatregelen genomen te hebben om de reizigers te sensibiliseren en de gezondheid van de reizigers en het personeel te beschermen in het kader van de eerste fase van de afbouw van de inperkingsmaatregelen rond het coronavirus, die maandag ingaat. In de stations (hallen, loketten, automaten) zullen affiches en stickers op de vloer de reizigers eraan herinneren om sociale distancing in acht te nemen en een mondmasker te dragen, hetgeen vanaf maandag verplicht is voor personen ouder dan twaalf jaar op het openbaar vervoer en in de stations. Op trappen en roltrappen moeten reizigers rechts houden en geen andere mensen inhalen. Vanaf maandag zal de NMBS een nagenoeg volledig treinaanbod voorzien, met uitzondering van een zeventigtal P-treinen. De treinbegeleiders zullen een elektronisch fluitje gebruiken om reizigers te waarschuwen voor de sluiting van de deuren. CGSP-Cheminots verzekert zondag dat de vakbond er heel nauw op zal toezien dat de maatregelen nageleefd worden. 'Onze vertegenwoordigers zullen de komende dagen overgaan tot nauwgezet en onvoorwaardelijk toezicht op het naleven van die maatregelen op het terrein. In het geval van tekortkomingen zullen wij weigeren dat de gezondheid van de spoormedewerkers, van hun families en van de reizigers in gevaar gebracht wordt door een gebrekkige naleving van de vereiste maatregelen. Als de aangekondigde beschermingsmiddelen niet ter beschikking zijn van de spoormedewerkers, zal er niet gewerkt worden', aldus de socialistische vakbond. NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir zei zondag in het VRT-programma De Zevende Dag dat het spoorbedrijf al 3,5 miljoen euro geïnvesteerd heeft om zijn mensen te beschermen. 'En we hebben ook veel geld besteed aan kuisploegen: we schakelen daarvoor honderden mensen in', klinkt het. In de voorbije weken reed 95 procent van de treinen aan amper een tiende van de bezetting. Uit enkele avondlijke steekproeven in Brussel-Zuid en Brussel-Noord bleek ook dat van wie wel met de trein reisde, 37 procent geen ticket had. 'Door het coronavirus verliezen we meer dan 70 miljoen euro aan inkomsten per maand', zei Dutordoir, 'terwijl de vaste kosten gewoon blijven doorlopen'. Foto Belga