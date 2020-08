Politiecontrole op maaltijdkoeriers

Zondagavond sloegen de regio’s West en Centrum de handen in elkaar tijdens een actie gericht op overlast door maaltijdkoeriers. De wijkteams van de twee regio’s en ook het verkeersondersteuningsteam van de regio West controleerden een 35-tal bezorgers.

Gezien het grote aantal leveringen aan huis kregen de wijkteams veel klachten over gevaarlijk of asociaal rijgedrag door deze koeriers. Twee bestuurders hadden geen juist rijbewijs voor het voertuig dat ze bestuurden. Eén bestuurder voldeed niet aan de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs. Eén bromfiets was niet verzekerd en een andere werd definitief in beslag genomen omdat de bestuurder voor de tweede keer betrapt werd op het opvoeren van zijn bromfiets. Deze man was ook in het bezit van een verboden wapen dat mee in beslag werd genomen. Eén bezorger testte positief op drugs in het verkeer en mocht zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Verder werden er drie bestuurders betrapt op het negeren van het rode of oranje verkeerslicht en rijden door eenrichtingsstraten. Vijf bestuurders werden geverbaliseerd voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden. Eén koerier bleek illegaal in het land te verblijven en deed aan zwartwerk. De man werd bestuurlijk gearresteerd en is ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.