Politieman in cel voor poging tot vergifting

Een 38-jarige politieman van de lokale Antwerpse politie zit in de gevangenis voor een poging tot vergiftiging.



De man is mantelzorger voor zijn 85-jarige ex-buurvrouw, die momenteel in een rusthuis in de Rupelstreek verblijft. Hij zou tijdens een bezoek aan de bejaarde vrouw white-spirit in haar drinkbeker hebben gedaan. White spirit tast de ingewanden aan en kan dodelijke gevolgen hebben. Volgens het slachtoffer zou de verdachte haar onder druk hebben gezet om een aanzienlijke som geld te schenken en hem als begunstigde in haar testament op te nemen. De moordbrigade van de federale politie onderzoekt de zaak.