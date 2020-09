Politieman krijgt 15 jaar cel voor moordpogingen op bejaarde buurvrouw

Het Antwerpse hof van beroep heeft politieman Tim D.H. (41) uit Kontich zwaarder bestraft voor twee moordpogingen op zijn toen 85-jarige buurvrouw, die in een rusthuis in Rumst verblijft. Hij had haar proberen vergiftigen met white spirit en rattengif, omdat hij op haar erfenis aasde.

Het hof hekelde zijn "nietsontziende geldhonger" en veroordeelde hem tot vijftien jaar cel, drie jaar meer dan in eerste aanleg. De politieman had de vrijspraak gevraagd.

Betty H. had op 12 mei 2017 de verpleging van het rusthuis verwittigd dat het water in haar glas er troebel uitzag en vreemd rook. Sinds de kerst van 2016 had Tim D.H. haar al vaker drinken gegeven met een rare smaak waardoor ze een branderig gevoel in haar maag en slokdarm kreeg. Ook had ze eens een praline van hem gekregen waar ze ziek van werd.

De verpleging verwittigde de politie en die nam een dag later het water in beslag. Op 17 mei 2017 overhandigde de klusjesman ook nog een praline die de beklaagde in de koelkast van Betty H. had gelegd. Na analyse bleek het water white spirit te bevatten en de praline rattengif.

Tim D.H. ontkende dat hij het slachtoffer had proberen te vergiftigen. Hij verweet de speurders een tunnelvisie te hebben gehanteerd en verklaarde dat het slachtoffer compleet "karrewiet" was. Ook opperde hij dat ze samen met de klusjesman een complot tegen hem gesmeed had. Het hof vond zijn schuld echter bewezen.

In het arrest werd onder meer verwezen naar de resultaten van de huiszoeking. Zo werd een flesje water vermengd met white spirit aangetroffen, alsook een briefje met het woord "strychnine", de stof die in rattengif zit. Hij had op zijn computer ook een artikel gelezen over "intoxicatie door huishoudproducten" en het gebruikte rattengif was van hetzelfde type dat in zijn politiekantoor gebruikt werd.

Het motief van Tim D.H. was volgens het hof zijn "nietsontziende geldhonger". "Misbruik makend van haar hoge leeftijd en goed wetende wat de omvang van haar vermogen was, had hij stap voor stap het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen. Hij bekwam de controle over haar vermogen en eigende het zich toe", klonk het in het arrest.

Tim D.H. had haar aanzienlijke geldbedragen ontfutseld via schenkingen waar ze niets van af wist, de verkoop van beleggingen, het afkopen van haar uitvaartverzekering, etc. Toen de kosten van het rusthuis hoog begonnen op te lopen, besloot hij dat het slachtoffer dood moest, als hij nog iets van haar vermogen wilde overhouden.

Hij stelde samen met zijn vader François D.H. een vals testament op waarin hij de enige begunstigde werd en vanaf kerst 2016 begon hij haar te vergiftigen. "Dergelijk gedrag getuigt van een criminele, asociale en extreem egocentrische persoonlijkheid, waartegen de maatschappij moet worden beschermd", aldus het hof.

Het openbaar ministerie had de bevestiging van de twaalf jaar cel in eerste aanleg gevorderd, maar het hof deed er drie jaar bij. Tim D.H. moet het slachtoffer ook 180.000 euro schadevergoeding betalen. Vader François D.H. kreeg net zoals in eerste aanleg een jaar cel.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: © Pixabay)