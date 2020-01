Politieman moet wegspringen voor bromfietser

Een patrouille van het wijkteam van de Brederodestraat merkte gisteren op de Desguinlei een bromfiets op die rondreed zonder nummerplaat. De ploeg deed teken naar de bestuurder en één van de twee politiemannen stapte uit om over te gaan tot controle.

De bestuurder besloot echter te vluchten en reed weg richting de Jan Van Rijswijcklaan. De politie probeerde de man de weg te versperren, maar hij maakte rechtsomkeer en vluchtte verder. Hierbij werden zowel voetgangers, fietsers als andere bestuurders in gevaar gebracht.

De politieman die was uitgestapt voor de controle probeerde de man opnieuw tot stoppen aan te manen, maar de bromfietser probeerde op de inspecteur in te rijden. De politieman moest wegspringen om de aanrijding te vermijden. De bromfietser vluchtte verder via het fietspad van de Van Schoonbekestraat.

De politie blokkeerde daarna met hun dienstvoertuig het fietspad, de bromfietser trachtte nog te ontsnappen, maar kwam even verder te val.

De 26-jarige kon alsnog gevat en geboeid worden. De bromfiets werd in beslag genomen.

Foto: Google Streetview