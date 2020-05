Politieraadsleden HEKLA doneren presentiegelden aan UZA-fonds

De politieraadsleden van de lokale politie HEKLA willen de helden van de zorg een duwtje in de rug geven en hun waardering uiten voor het harde werk tijdens deze coronacrisis.

“De politieraadsleden wensen de presentiegelden, die zij ontvangen voor het bijwonen van de afgelopen vergadering van de politieraad, integraal te doneren aan de UZA Foundation: Fonds Covid-19”, deelt korpschef Ivo Vereycken mee. “Er is nog steeds nood aan bijkomende medische apparatuur en ook de financiering van klinische studies omtrent het coronavirus gebeurt mee vanuit dit fonds.”



De korpschef en de burgemeesters van de vijf HEKLA-gemeenten leggen daarbovenop nog eens hetzelfde bedrag bij.



Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is één van de twee referentieziekenhuizen voor COVID-19 in België en bevindt zich op het grondgebied van de politiezone HEKLA