Politiezone Antwerpen verhoogt zichtbaarheid voertuigen

De Antwerpse politie heeft 40 nieuwe politievoertuigen aangekocht. De korpschef en de burgemeester beslisten om hoog in te zetten op zichtbaarheid en veiligheid en kozen ervoor om het Battenburgpatroon te integreren in het gekende uitzicht van politievoertuigen. Zo zijn ze zowel bij daglicht als ’s nachts opvallender en meer zichtbaar door de sterk reflecterende vlakken.

Politiezone Antwerpen zal als eerste korps in ons land combi’s inzetten met een Battenburgpatroon. De striping zoals ze is opgelegd in het normenboek van de geïntegreerde politie wordt gecombineerd met opvallende, sterk reflecterende vlakken.

Battenburg



De Battenburgmarkering is een patroon van opvallend gekleurde vlakken die aangebracht worden op hulpverleningsvoertuigen. In verschillende Europese landen, Australië en Nieuw-Zeeland wordt het patroon al langer toegepast. In ons land worden de nieuwe ziekenwagens er ook al door gekenmerkt. Binnen het Belgische politielandschap is het nieuw.

Sterk reflecterend

Door gebruik te maken van de opvallende bestickering, zijn de politievoertuigen zowel ’s nachts als overdag beter zichtbaar. Zo kan iedereen de wagens beter onderscheiden van andere auto’s en vallen ze nog meer op in het donker. De herkenbare bestickering maakt dat deze voertuigen meer zichtbaar zijn dan tot nu het geval was. De reflectiegraad gaat van klasse 1 naar klasse 2. De gebruikte folie voor de nieuwe vlakken is van klasse 3. De bestickering is uitvoerig in labo’s getest. Zo stelden onderzoekers de folie 1 200 uren bloot aan het edelgas xenon, wat overeenkomt met vier jaar lang ononderbroken blootstelling aan zonlicht. Na die tijd kon men slechts een afwijking van minder dan 1 % optekenen op vlak van intensiteit. De zichtbaarheid van de klasse 3-reflecterende striping is drie keer hoger dan die van klasse 1.

Veiligheid prioritair

Het spreekt voor zich dat een prioritair voertuig goed zichtbaar moet zijn. Dat is belangrijk voor alle weggebruikers, vindt ook burgemeester Bart De Wever. "In een drukke grootstad als Antwerpen, met een grote diversiteit aan verkeersdeelnemers en soms complexe verkeerssituaties, is maximale zichtbaarheid enorm belangrijk. Zeker ’s nachts. Met het in gebruik nemen van dit veilige Battenburgpatroon is PZ Antwerpen als grootste korps opnieuw een voortrekker in Vlaanderen."

Snel in het straatbeeld

De eerste nieuwe politievoertuigen zijn voor de afdeling noodhulp. Dat zijn de interventieploegen die onder meer de dringende 101-oproepen behartigen. Nog dit voorjaar zullen de eerste politiewagens met de nieuwe, beter zichtbare bestickering in het straatbeeld te zien zijn. Daarna zullen ook de andere voertuigen van Politiezone Antwerpen onder handen genomen worden.

