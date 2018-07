Politiezone Grens tevreden met internationaal politieverdrag

De politiezone Grens, actief in Wuustwezel, Kalmthout en Essen is blij met het nieuwe politieverdrag tussen België, Nederland en Luxemburg.



De politie krijgt meer mogelijkheden om over de grenzen heen op te treden. Ze krijgen rechtstreeks toegang tot elkaars politiedatabanken. En achtervolgingen tot over de grens worden makkelijker. De politie in de grensgemeenten vinden het een absolute verbetering. Ze zal bijvoorbeeld voor minder zware feiten de achtervolging over de grezen heen kunnen inzetten. En daar zal minder administratieve rompslomp bij komen kijken.