Politiezone Minos trekt verlof agenten in

De politiezone Minos heeft het verlof van haar manschappen ingetrokken om het WK voetbal in goede banen te leiden.

Over een week begint het WK en de matchen worden uitgezonden op groot scherm in Bar4 in Mortsel, maar ook in Wommelgem, Boechout en Wijnegem. De politie voorziet 22 manschappen voor het beveiligen van die evenementen. Daarnaast moeten ook agenten worden ingezet voor het festival Dystopia en Tomorrowland. En er is nog altijd de terreurdreiging. Alle verloven van minder dan twee weken zijn ingetrokken. Het personeel was daar sinds vorig jaar al van op de hoogte.