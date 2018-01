Politiezone Noord betrapt 8 chauffeurs op dronken rijden

Havenschepen Marc Van Peel sluit een fusie tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen niet uit. Dat zei hij vanochtend in wakker op Zondag, tijdens een debat over de toekomst van de haven. Samenwerken met Zeebrugge kan beide havens een voordeel in Europa opleveren, klinkt het bij mensen uit de sector. De tijd dat het water tussen beide Vlaamse havens erg diep was, lijkt nu definitief voorbij.