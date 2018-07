Polyvalente flankverdediger voor RAFC

Antwerp heeft met Simen Kristiansen Jukleröd een polyvalente flankverdediger aan zijn spelersgroep toegevoegd.

De 24-jarige Noor, die overkomt van de Noorse eersteklasser Valerenga, begint aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij ondertekende een contract van twee jaar, plus één jaar optie, bij de Great Old. De linksvoetige Jukleröd speelde sinds 2016 63 wedstrijden voor Valerenga. Daarin trof hij negen keer raak. Antwerp beklemtoont dat Jukleröd 'wedstrijdfit en meteen inzetbaar' is, gezien er momenteel na de eerste seizoenshelft een zomerstop is in de Noorse competitie.

(Foto: RAFC.be)