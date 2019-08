De Waterbus en de overzet kunnen terug aanleggen aan het ponton aan het Steenplein, dat heeft Dirk Delechambre van de Stad Antwerpen zonet laten weten.

Het ponton aan het Steenplein was weggezak, waardoor de Waterbus en de veerboot niet mochten aanmeren. De herstelling aan het ponton is nu uitgevoerd en zo is de situatie opnieuw genormaliseerd.